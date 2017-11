Continuar a ler

Ibra rejeitou ainda um eventual regresso à seleção, mesmo caso esta se qualifique para a Rússia. "Não. O meu pensamento está apenas em voltar aos relvados e em jogar. Depois veremos o que acontece no futuro. Mas, para mim, a minha história na seleção está terminada. Podia ter feito mais ou menos, mas a minha história está feita. Mas seria muito bonito ver a Suécia no Mundial", sublinhou. Por isso, Ibrahimovic espera um bom desempenho dos seus compatriotas. "Serão duas belas partidas, sem facilidades, complicadas para ambas as seleções. A Suécia fará tudo para passar e o mesmo fará a Itália", adiantou o atacante dos red devils que está a recuperar de uma grave lesão sofrida no final da temporada passada.

Zlatan Ibrahimovic anunciou a retirada da seleção sueca depois do Euro'2016 e a turma nórdica tem uma missão muito complicada para tentar garantir a presença no Mundial'2018. Na véspera de receber a poderosa Itália na 1.ª mão do playoff, o craque do Manchester United, de 36 anos, disse esperar um duelo equilibrado e considera mesmo que a sua ausência é uma vantagem para a Suécia."Quando eu jogava havia mais pressão. Hoje, se a Suécia vencer ou perder não é a mesma coisa. Quando eu estava na seleção, todos esperavam ganhar Mundiais e Europeus, mas esta é a pressão que eu sempre me colocava a mim próprio e que chegava de fora. Agora, sem mim, a pressão não é igual. Por isso, conta mais o coletivo", salientou o veterano avançado em declarações à Sky Italia.