A Sky Sports avançou esta sexta-feira que Chris Coleman demitiu-se do comando da seleção do País de Gales e prepara-se para assumir o banco do Sunderland, último classificado do Championship (segundo escalão do futebol inglês).O técnico, que já passou pelo Fulham, Real Sociedad, Coventry City e AEL Limassol, orientava o conjunto galês desde 2012, tendo levado a equipa de Gareth Bale e companhia às meias-finais do Euro'2016, onde foi derrotado por Portugal. Pior correu o apuramento para o Mundial'2018, já que o País de Gales não foi além do terceiro lugar no Grupo D da qualificação europeia, falhando a ida à competição que vai decorrer na Rússia.A publicação britânica refere que Chris Coleman, de 47 anos, vai assumir as rédeas do Sunderland e deverá estar à frente da equipa já na próxima quarta-feira, quando os black cats receberem o Aston Villa.