Mas com Donald Trump a tentar banir e impedir cidadãos de vários países de maioria muçulmana a entrar no país, Gianni Infantino considera que os EUA podem nem sequer estar em posição de apresentar uma candidatura."Trump é o presidente dos EUA e, como tal, tenho um enorme respeito pelo que faz", disse Gianni Infantino, acrescentando que "ele foi eleito para, juntamente com o Governo, tomar as decisões que entender serem as melhores para o país".No entanto, recorda Gianni Infantino, "o papel da FIFA é o de assegurar que todas as equipas qualificadas para o Mundial, incluindo dirigentes e adeptos, tenham acesso ao país organizador, ou, caso contrário, não haverá competição".Gianni Infantino subscreve assim a posição já assumida pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, de que o Mundial não pode ser disputado num país com claras imposições restritivas à circulação de pessoas, em função da sua raça ou religião.