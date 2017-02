Continuar a ler

O comentário do dirigente máximo da FIFA surgiu após a emissão de um documentário televisivo britânico, no qual os hooligans russos ameaçam criar problemas junto dos adeptos que se desloquem para assistir ao Mundial'2018.



O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, garantiu esta quinta-feira que não está preocupado com eventuais problemas com hooligans durante o Mundial'2018, apesar das ameaças de um grupo de radicais russos a adeptos estrangeiros."Não estou preocupado com problemas em 2018. Tenho total confiança nas autoridades da Rússia", referiu Infantino à imprensa, à margem de uma reunião em Doha.

Autor: Lusa