Longe vão já os tempos do Euro’2016, em que Simone Zaza foi alvo de gozo e muitas críticas pela forma estranha como apontou e falhou o penálti frente à Alemanha que acabou por eliminar a Itália da competição, nos quartos-de-final. Hoje, Zaza é uma das figuras do renovado Valencia e o segundo melhor marcador da Liga espanhola, com 9 golos, só atrás de... Lionel Messi, que leva 12. Este momento de forma catapultou o avançado italiano para a titularidade da 'squadra azzurra' mas o azar bateu à porta na pior altura: Zaza sofreu uma lesão num joelho e, embora tenha viajado com a seleção, está em dúvida para defrontar a Suécia na 1ª mão do playoff de qualificação para o Mundial’2018, na Rússia.

Desta forma, este infortúnio de Zaza pode abrir a porta a Belotti no ataque ao lado de Immobile. Ainda assim, o selecionador Gian Piero Ventura não atira a toalha ao chão. "Zaza tem um pequeno problema e não vamos desesperar. Se estiver bem, joga, se não, esperamos por segunda-feira [2ª mão]. Já o Belotti está melhor pois pôde descansar um pouco", adiantou o técnico italiano.

Já Buffon alerta para os perigos que a Suécia pode criar e lembra o amargo de boca que este adversário criou à Itália no Euro’2004: "É um desafio especial pois há muito tempo que não disputamos um playoff. Eles têm raça mas nós temos de ir ao Mundial, não há outra hipótese. 2004? Já não é problema para nós, seguimos em frente. Estranho a ausência do VAR neste playoff pois em Itália já há..." Ataque em forma Para Janne Andersson, a Suécia está preparada: "Estudámo-los até à exaustão. Já decidi a equipa que vai jogar e marcámos 26 golos na qualificação, 18 deles nas nossas quatro vitórias em casa. Pelo menos a estatística é prometedora."

Autor: Hugo Neves