Garantido o apuramento direto para a fase final do Mundial'2018, a Inglaterra confirmou esta noite a realização de dois encontros de preparação com a Alemanha e o Brasil na próxima paragem para jogos das seleções nacionais.Assim, a equipa orientada por Gareth Southgate defrontará os alemães - os atuais campeões do Mundo carimbaram também esta quinta-feira o passaporte para a Rússia - a 10 de novembro, em Wembley. O estádio londrino será igualmente o palco da partida com o Brasil, igualmente apurado para o Mundial, quatro dias depois.