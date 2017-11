Continuar a ler

Ainda esta terça-feira, o Uruguai foi derrotado em Viena,



O jogo começou animado com um golo para cada lado - Marcel Sabitzer marcou para a seleção da casa, aos 5 minutos, enquanto Edinson Cavani empatou aos 10' - mas o tento decisivo, saído dos pés de Louis Schab, viria a aparecer já perto do final (87').







Ainda esta terça-feira, o Uruguai foi derrotado em Viena, pela Áustria, por 2-1 , com Maxi Pereira, defesa do FC Porto, a cumprir os 90 minutos.O jogo começou animado com um golo para cada lado - Marcel Sabitzer marcou para a seleção da casa, aos 5 minutos, enquanto Edinson Cavani empatou aos 10' - mas o tento decisivo, saído dos pés de Louis Schab, viria a aparecer já perto do final (87').

Inglaterra e Brasil anularam-se esta terça-feira, em Wembley, com um empate sem golos , num encontro particular que serviu de preparação para o Mundial'2018.Com o trio formado por Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus no onze titular e Ederson no banco, a seleção canarinha assumiu as despesas do encontro, mantendo a bola em sua posse durante grande parte do tempo e procurando mais vezes o alvo, apesar de atuar na condição de visitante. Apesar disso, as oportunidades foram poucas, o que se traduziu no resultado final.