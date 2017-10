Continuar a ler

O Brasil ainda respondeu ao primeiro tento de Brewster, com um golo de Wesley, aos 21 minutos, mas não teve resposta para os restantes, ficando afastado da possibilidade de somar um quarto título, depois dos arrebatados em 1997, 1999 e 2003.



Na final, marcada para sábado, a Inglaterra vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que opõe a Espanha, segunda classificada em 1991, 2003 e 2007, ao Mali, vice-campeão mundial de sub-17 em título.



Qualquer que seja o resultado da segunda meia-final, a 17.ª edição terá um vencedor inédito, depois dos triunfos de Nigéria (cinco títulos), Brasil (três), Gana e México (ambos dois) e União Soviética, Arábia Suadita, França e Suíça (todos um). O Brasil ainda respondeu ao primeiro tento de Brewster, com um golo de Wesley, aos 21 minutos, mas não teve resposta para os restantes, ficando afastado da possibilidade de somar um quarto título, depois dos arrebatados em 1997, 1999 e 2003.Na final, marcada para sábado, a Inglaterra vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que opõe a Espanha, segunda classificada em 1991, 2003 e 2007, ao Mali, vice-campeão mundial de sub-17 em título.Qualquer que seja o resultado da segunda meia-final, a 17.ª edição terá um vencedor inédito, depois dos triunfos de Nigéria (cinco títulos), Brasil (três), Gana e México (ambos dois) e União Soviética, Arábia Suadita, França e Suíça (todos um).

A Inglaterra qualificou-se pela primeira vez na sua história para a final do Mundial de sub-17, ao vencer o Brasil por 3-1 na primeira meia-final, graças a um hat-trick de Rhian Brewster.Em Calcutá, Índia, o jogador do Liverpool, que já havia marcado três golos nos quartos de final, no triunfo por 4-1 aos Estados Unidos, foi novamente a grande figura dos ingleses, ao 'faturar' aos 10, 39 e 77 minutos, passando a somar sete tentos na prova.

Autor: Lusa