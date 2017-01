Continuar a ler

Apesar de ainda não ter qualquer internacionalização pelos costa-marfinenses, Dussuyer optou por chamar o jogador de 24 anos, que em 'tempos' foi considerado uma das grandes promessas do futebol inglês, tendo mesmo assinado contrato com o Manchester United.



Recentemente, o selecionador inglês, Gareth Southgate, revelou publicamente que tentou dissuadir Zaha de optar pela nacionalidade da Costa do Marfim, mas o extremo vai mesmo defender as cores da equipa africana.



A seleção da Costa do Marfim, liderada pelo francês Michel Dussuyer, revelou esta quinta-feira os 23 jogadores convocados para a Taça da Nações Africanas de futebol (CAN'2017), destacando-se a inclusão do 'inglês' Wilfried Zaha.O extremo do Crystal Palace foi internacional pelo sub-21 de Inglaterra e chegou mesmo a fazer dois particulares pela seleção principal, mas, no final de 2016, optou por representar a Costa do Marfim.

Autor: Lusa