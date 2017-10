Continuar a ler

Meier, natural da capital Berna, falou a Record do aeroporto de Frankfurt, momentos antes de entrar no avião para Lisboa. "Já sei que está muito calor, cerca de 30 graus. Ainda bem", congratulou-se, revelando depois que não há nenhuma coreografia gigante preparada para exibir no Estádio da Luz. "Talvez haja cartazes, mas tudo feito a nível pessoal. Não temos nada em grande planeado", assegurou.



Uma coisa é certa: Cristiano Ronaldo não irá ouvir as habituais provocações como os gritos por Messi, que já aconteceram em diversos locais – e, normalmente, com respostas à altura do capitão português. "Não sabia sequer que isso acontecia... Para mim, e para muitos suíços, será um prazer vê-lo jogar. Não temos cânticos contra um jogador em específico, mas podemos assobiar se não gostarmos de alguma coisa", contou, terminando a desejar "boa sorte" a Portugal... para o playoff. Estava a brincar, claro.

É uma ‘invasão’ como há muito não se via e logo de um país que sempre foi neutro. Entre 5 e 6 mil adeptos suíços são esperados esta noite no Estádio da Luz para a ‘final’ frente a Portugal, que ditará qual duas equipas garante já o apuramento para o Mundial’2018. Um número anormal que só se deve sentir em Lisboa esta terça-feira, dia em que chegam vários voos regulares e charters com os fãs vestidos com camisolas vermelhas e cruzes brancas.Lukas Meier, um dos líderes da Fanarbeit, uma associação de apoio à seleção que se intitula Embaixada dos Adeptos Suíços, explicou a Record que se trata de "uma das maiores deslocações de adeptos" de sempre da história da equipa helvética, garantindo que "é seguramente a maior desta qualificação". "Mas seremos um grupo muito familiar, de pessoas que gostam de festa e beber alguma cerveja. No fundo, para nós é como se fosse um carnaval", contou, garantindo que o comportamento geral será semelhante ao dos adeptos holandeses que seguem a seleção laranja.

