Com o apuramento para a fase final do Mundial'2018 já garantida, o Irão realizou esta quinta-feira o primeiro teste com vista à competição que se realiza no próximo ano na Rússia. E Carlos Queiroz só tem razões para estar satisfeito, pois a seleção iraniana venceu o Togo por 2-0.Num encontro realizado em Teerão, a equipa orientada pelo técnico português chegou ao triunfo com dois golos de Karim Ansarifard. O avançado do Olympiacos marcou aos 51 e 60 minutos, no Azadi Stadium, traduzindo em golos a superioridade colocada em campo pela formação da casa.Recorde-se que Carlos Queiroz garantiu o apuramento para o Mundial'2018 ao terminar no 1.º lugar do Grupo A da zona asiática. Foi a quarta qualificação conseguida pelo treinador português e a segunda consecutiva com o Irão, depois de ter apurado África do Sul em 2002 e Portugal em 2010.