À incapacidade para marcar de Portugal respondeu bem a campeã africana, que aos 76 minutos vencia por 2-0, e com a equipa de Emílio Peixe a conseguir apenas marcar já nos descontos, por Hélder Ferreira, aos 90+1.O triunfo atirou a Zâmbia para a liderança do grupo C, a par do Irão, que surpreendeu ao vencer a Costa Rica por 1-0, com um golo de Mehdikhani, aos 81 minutos.Os iranianos, teoricamente os menos favoritos do grupo, colocados no pote 4, também viram os costa-riquenhos, com mais posse de bola, mais tentativas de ataque, desperdiçarem o ascendente que tinham.No grupo D, o Uruguai, vice-campeão mundial de sub-20 em 1997 e 2013, venceu a Itália, num jogo que se adivinhava equilibrado, mas em que os sul-americanos mostraram susperioridade: mais posse, mais ataques, mais remates enquadrados.Um golo de Rodrigo Amaral, também já no último terço de jogo, aos 71 minutos, deu expressão a esse domínio. O Uruguai entra a liderar o seu grupo, a par do Japão, que venceu a África do Sul, também por uma diferença mínima (2-1).Os sul-africanos até estiveram a vencer, com um golo de Margeman, aos sete minutos, mas o Japão recuperou na segunda parte, com golos de Ogawa, aos 48, e Doan, aos 71.Na segunda-feira estreiam-se o grupo E e F, o primeiro com os jogos França-Honduras e Vietnam-Nova Zelândia, e no segundo com os encontros Equador-Estados Unidos e Arábia Saudita-Senegal.