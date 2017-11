O Irão, orientado por Carlos Queiroz, venceu esta quinta-feira o Panamá, por 2-1, em encontro de preparação para a fase final do Mundial'2018, na qual estarão ambas as seleções.Numa partida disputada em Graz, na Áustria, a equipa do técnico português começou melhor e adiantou-se no marcador por Dejagah, de penálti, aos 16'. Depois, Ghoddos (19') aumentou a diferença para os asiáticos, enquanto os panamianos apenas conseguiram reduzir aos 38', através de um penálti convertido por Gabriel Torres.Reveja aqui o encontro desta noite...