Finalista vencido em 2015, o Gana continua na corrida ao título africano na CAN deste ano, depois de se apurar para as meias-finais ao vencer (2-1) a República Democrática do Congo . E bem pode agradecer esse facto aos irmãos Ayew, Jordan e André, autores dos golos da equipa orientada pelo israelita Avram Grant.Em Oyem, no Gabão, os congoleses estiveram melhor na primeira parte - Mbokani esteve em foco, atirando mesmo uma bola ao ferro -, mas os golos só chegaram no segundo tempo. Jordan Ayew inaugurou o marcador aos 63' com um disparo forte. M'Poku respondeu logo a seguir, aos 67', com um grande remate de longe, mas André Ayew daria a vitória aos ganeses, de penálti, aos 78', após uma falta sobre o ex-portista Christian Atsu.Desta forma, o Gana qualificou-se para as meias-finais pelo sexta edição consecutiva, embora o título lhe tenha escapado nas cinco vezes anteriores: foi 2.º em 2010 e 2015; 3.º em 2008; e 4.º 2012 e 2013. Agora, vai discutir com os Camarões, a 2 de fevereiro, a presença em mais uma final.