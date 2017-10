Continuar a ler

A imagem de Lionel Messi está a ser usada numa campanha de terror do ISIS contra o Mundial'2018, de acordo com a informação divulgada pelo SITE Intel Group, que acompanha as ações dos jihadistas na internet. Messi surge atrás das grades, com lágrimas de sangue.Esta não é a primeira vez que os jihadistas ameaçam a competição, que se vai realizar na Rússia entre os dias 14 de junho e 15 de julho de 2018, usando imagens de terror.