A Islândia venceu o Grupo I de apuramento, que englobava ainda as seleções da Croácia, Ucrânia, Turquia, Finlândia e Kosovo.



No Grupo C, a República Checa foi apenas terceira, atrás da Alemanha e Irlanda do Norte, que vai ao play-off, ficando à frente da Noruega, Azerbaijão e São Marino.

A seleção da Islândia, que se apurou pela primeira vez para um Campeonato do Mundo, perdeu por 2-1 com a República Checa, que falhará o Rússia'2018, num particular disputado em Doha.Os médios Tomas Soucek (19 minutos) e Jan Sykora (65') marcaram os golos da República Checa, enquanto os islandeses reduziram por Kjartan Finnbogason (77').

Autor: Lusa