E, face às limitações que existem devido a quase todas as federações já terem reservado hotéis, as hipóteses dos nórdicos serem forçados a ficar no hotel escolhido pelos italianos são muito fortes.



"Os grandes países já se instalaram nos locais maiores e por isso temos de ver o que é que ainda há disponível. Vamos lá ver [o hotel reservado pela FIGC], agora há uma grande diferença entre as preferências dos dinamarqueses e as dos italianos. Mas é claro que podemos acabar numa situação em que não temos qualquer escolha", adiantou Bretton-Meyer, com Hallberg a fazer referência à necessidade de estabelecer uma 'base', face às grandes distâncias que vão ser percorridas pelas seleções durante a competição:



"Tivemos realmente uma boa experiências na África do Sul em 2010, onde encontrámos um lugar agradável para estabelecer uma 'base' de onde voámos depois para os jogos. Agora trata-se de encontrar um lugar com boas instalações para treinar e onde os jogadores possam relaxar e ter um bom ambiente, que os faça sentir bem."