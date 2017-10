Continuar a ler

Também o regresso de Éder foi abordado por João Mário. "Tal como todos os outros, ficamos contentes que esteja cá. É um jogador especial para nós e para Portugal, pelos motivos que todos sabemos, e veio com intenção de ajudar e esperamos que o consiga fazer".



De Cristiano Ronaldo há que esperar "sempre o máximo". Quem o diz é João Mário que, esta terça-feira, abordou o atual momento do capitão da Seleção Nacional e o ritmo com que se apresenta em competição. Recorde-se que, nos últimos compromissos da equipa das quinas, no final de agosto, CR7 estava a cumprir castigo no Real Madrid."Se sem ritmo fez três golos [n.d.r. vitória por 5-1 às Ilhas Faroé]... Há que esperar sempre o máximo dele. Sabemos que temos o melhor jogador do mundo, vem sempre com muita vontade", afirmou o médio do Inter em conferência de imprensa.