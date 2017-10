Continuar a ler

O médio do Inter sublinhou ainda as qualidades do primeiro adversário desta dupla jornada. "É uma equipa muito agressiva, criou muitas dificuldades à Suíça e à Hungria em casa. O jogo vai ser disputado num sintético, são condições adversas e vamos encarar o jogo com muito respeito. Jogámos na Ilhas Faroé num sintético, ganhámos, e isso não vai alterar a nossa postura e a nossa vontade de vencer".

João Mário utilizou as palavras de Fernando Santos para sublinhar a importância do jogo com Andorra, fora, no sábado, 19H45, encontro de qualificação para o Mundial'2018. O internacional português garante que a equipa está focada na "meia-final" de sábado e só depois pensará na "final" com os helvéticos, na terça-feira."Não vale a pena pensar numa suposta final sem pensar em Andorra. Jogadores em risco [devido aos cartões amarelos?] Há vários que podem falhar a partida [com a Suíça], mas o nosso selecionador vai escolher o onze indicado, não sei se vai poupar alguém. Temos de vencer Andorra e quem entrar em jogo vai com essa consciência. Sem esta vitória, o jogo com a Suíça não significa nada", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa.