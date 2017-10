João Mário era um homem feliz no final do triunfo diante da Suíça e fez questão de assinalar a confiança que o míster transmite, constantemente, e que levou o grupo a ter total confiança que o objetivo seria cumprido."As promessas do míster são sempre feitas da mesma forma. Ele acredita, mas é uma confiança mútua. Nunca tivemos duvidas que iríamos passar em primeiro", sublinhou o internacional português, antes de abordar a prova que se vai disputar na Rússia: "É legítimo pensar na conquista do mundial. Podemos não ser favoritos, mas candidatos somos, sem dúvida".Portugal venceu 2-0, frente à formação helvética, e, na opinião de João Mário muito contribuiu o apoio do público. "É importantissimo. Faz toda a diferença para nós jogadores. Uma palavra especial de agradecimento para eles", assinalou, embora não esqueça que a Suíça foi um adversário muito complicado: "Foram duas equipas com qualdiade. Não é por acaso que terminámos com os mesmos pontos. Conseguimos vencer e o apuramento. Estamos todos de parabéns".

Autor: Valter Marques