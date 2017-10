Carimbado a entrada direta no Mundial'2018, na Rússia, João Moutinho aponta a ulrapassagem da fase de grupos como o primeiro passo a dar na competição."O objetivo era apurarmo-nos, que fica cumprido e, a meu ver, com excelente exibição. Controlámos todos os aspetos do jogo. Fizemos uma grande exibição frente a este público maravilhoso. Estamos no Mundial!", começou por referir o médio, de 31 anos."Era a prenda que queríamos dar a todos os portugueses e ao míster, que fazia anos. O segredo foi mantermo-nos unidos. Não vamos falar em favoritos. Somos mais uma equipa que quer estar bem. Logo traçaremos objetivos, mas o primeiro será passar a fase de grupos. Pensar jogo a jogo e dar o máximo para superarmos os nossos obstáculos", rematou João Moutinho.

Autores: Valter Marques e Ricardo Granada