O defesa Germán Pezzella, da Fiorentina, viveu esta segunda-feira um momento insólito quando se preparava para integrar o treino da seleção argentina no centro de treinos da AFA. É que, no momento em que procurava aceder ao espaço reservado aos jogadores, o jogador de 26 anos foi abordado por um segurança, que... não sabia quem ele era! A história é revelada pela FOX Sports, canal que detalha o insólito episódio.Tudo começou com a referida abordagem por parte do segurança, que questionou Pezzella sobre o motivo que o levava a estar naquele local. O defesa referiu que estava ali para treinar, levando o elemento da segurança a questioná-lo sobre se tratava de um... Sub-20! Pezzella insistiu, disse que era um dos convocados de Jorge Sampaoli na equipa principal, uma resposta que levou os seguranças a exigirem-lhe o... bilhete de identidade.Exibido o documento de identificação, o defesa lá se juntou aos trabalhos da seleção argentina, na qual até pode ser titular já diante do Peru.

Autor: Fábio Lima