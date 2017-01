A Guiné-Bissau começou a sua participação na CAN'2017 com um positivo empate a um golo diante do Gabão, estragando desta forma a estreia da formação anfitriã na prova. 'Estragar' acaba por ser efetivamente o verbo certo para analisar este encontro, já que os gaboneses estiveram a vencer, com um golo de Pierre-Emerick Aubameyang, aos 52', mas Juary, jogador do Mafra, empatou a partida aos 90' e, desta forma, deu o empate aos guineenses.Guiné-Bissau e Gabão somam um ponto cada e aguardam o desfecho do jogo que completa a primeira jornada do Grupo A e que opõe ainda este sábado o Burkina Faso, comandado pelo português Paulo Duarte, e os Camarões.

Autor: Fábio Lima