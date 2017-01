Continuar a ler

Alguns jogadores chegaram a receber 23 mil euros entre prémios dos jogos atrasados e o bónus pela qualificação, precisou a fonte.



No sábado, os jogadores recusaram treinar até que fosse pago o prémio prometido pela federação e o Governo em caso de qualificação da Guiné-Bissau para a CAN. O assunto mereceu uma reunião de emergência entre o presidente guineense, José Mário Vaz, e os três capitães dos djurtus, Bocundji Cá, Zezinho e Jonas Mendes.



"Nas primeiras horas de domingo, os jogadores receberam tudo o que tinham a receber", indicou a fonte do Governo.



Com o pagamento feito, os jogadores da seleção guineense já se mostram disponíveis para participar na CAN, devendo a viagem para o Gabão ocorrer ainda hoje logo que chegue ao país o avião que está a ser providenciado pelo primeiro-ministro.



Umaro Sissoco Embaló está, desde sábado, no Congo Brazzaville, onde tenta pedir emprestado, junto do presidente daquele país, uma aeronave para transportar os djurtus para o Gabão ainda esta segunda-feira.



Inicialmente, a viagem foi anunciada para o meio-dia (mesma hora em Lisboa), mas fontes da federação revelaram à Lusa que o avião só deverá chegar à Bissau por volta das 15 horas, altura em que será comunicada a hora da partida.



Os jogadores da seleção de futebol da Guiné-Bissau já receberam os prémios pela inédita qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), a realizar de 14 de janeiro a 5 de fevereiro, no Gabão.Fonte do Governo guineense indicou esta segunda-feira à Lusa que os pagamentos foram efetuados durante o fim-de-semana, com os jogadores a receberam cada um 10 mil euros como recompensa pela qualificação do país para a CAN e ainda alguns prémios de jogo atrasados.

Autor: Lusa