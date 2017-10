José Fonte foi titular no triunfo frente à Suíça e não esconde que foi um encontro de grau dificuldade elevado, mas sublinha que marcar presença na Rússia era uma "obrigação"."Jogo difícil, de pressão. Sabíamos que tínhamos de ganhar. A preparação foi bem feita. A abordagem foi bem feita. Entrámos a saber o que tínhamos de fazer e no fim conseguimos o que nos tínhamos proposto, com paciência e inteligência. No fundo foi um jogo bem conseguido e estamos no Mundial. Estamos muito feliz", frisou o central do West Ham, realçando que nunca ninguém duvidou que o objetivo seria cumprido: "Sabe muito bem estar no Mundial. Era uma obrigação. Tínhamos qualidade para isso e vamos-nos preparar para chegar à Rússia com a ambição máxima".O central preferiu, contudo, não colocar Portugal no lote dos favoritos: "Vamos desfrutar da qualidficação. Somos muito fortes, mas falar de favoritismos é prematuro. O sonho tem de estar sempre presente. Temos equipa para ganhar sempre".