José Gomes deu-se a conhecer à Europa há precisamente um ano. Foi ele um dos grandes ‘culpados’ do título europeu sub-17 de Portugal, ao conquistar o estatuto de principal artilheiro da prova, com sete golos. Seguiu-se o salto para a equipa B do Benfica e... a estreia às ordens de Rui Vitória. O jovem craque, de 18 anos, fala num "ano muito especial" e não esconde que se sentiu nas nuvens à medida que tudo acontecia.

"Trabalho para chegar à equipa principal desde que estou no Benfica. E aconteceu. Agradeço muito ao clube por me ter dado a oportunidade e aos meus colegas também", começa por contar, em conversa com Record. Mas José Gomes ainda está nomeado para o prémio Golden Boy de 2017, tal como Renato Sanches, Diogo Dalot, Rui Pedro e Rúben Neves, algo que o deixa orgulhoso e dá ambição para... conquistar o Mundo. "Estar nomeado para o Golden Boy não é para todos. Foi com muito orgulho que recebi aquela notícia. Se um dia será para a Bola de Ouro? Espero que sim, que depois seja isso! Agora é pensar no Mundial e tentar chegar o mais longe possível", revela.

Continuar a ler

Apontado por muitos como o futuro do Benfica e da Seleção Nacional, ‘Zé Golo’, como é conhecido – primeiro não gostava, mas depois habituou-se à alcunha... –, abraça as projeções. "É uma responsabilidade boa, é sinal de que confiam em mim e vou fazer por isso", acrescenta. Sonhar com calma Peça importante na Seleção Nacional sub-20, que continua a preparar a participação no Mundial da Coreia do Sul, José Gomes garante que a ambição é total... mas com calma. "Vencer o Mundial é um sonho. Quando estás numa competição como esta, há que sonhar ir mais longe. Mas o objetivo é tentar passar à próxima fase", explica o avançado, que aponta ao topo dos artilheiros novamente. "Claro que gostava de voltar a ser o melhor marcador. Foi um bom feito, mas isso não me tira o foco de tentar ajudar a equipa naquilo que posso fazer", diz. E com quem é parecido José Gomes? O craque não quer definir-se mas sabe com quem quer ser identificado. "A minha referência é Thierry Henry. Já não joga, mas tento moldar o meu jogo ao dele", remata o craque.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto