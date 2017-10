Mario Kempes foi o grande herói da Argentina na conquista do Mundial'78 e tem dififuldades em explicar o que se passa com a seleção alviceleste neste momento. Uma série de quatro jogos sem ganhar (uma derrota seguida de três empates) na qualificação sul-americana deixou Messi e companhia de fora dos lugares de acesso ao Mundial'2018, quando falta apenas uma jornada. E Kempes não tem dúvidas que um falhanço seria uma catástrofe.



"Um Mundial sem a Argentina e sem Messi seria uma catástrofe. Os fãs de Maradona são os únicos que ficariam contentes de vê-lo a falhar o Campeonato do Mundo", referiu o antigo avançado, hoje com 63 anos, a uma rádio do seu país.

