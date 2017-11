Laurent Koscielny, defesa central do Arsenal, anunciou esta terça-feira a retirada da seleção francesa após o Mundial'2018, que vai decorrer na Rússia."Há um fim para tudo. Após o Mundial, terei quase 33 anos, será a hora de ceder o lugar a outros. Tenho seis meses para aproveitar e trazer muitas lembranças", afirmou o jogador gaulês em Clairefontaine, onde os bleus se encontram a preparar os particulares com o País de Gales e a Alemanha, que se realizam a 10 e 14 de novembro, respetivamente.Internacional em 49 ocasiões, Koscielny, de 32 anos, estreou-se na seleção gaulesa em novembro de 2011, na vitória frente aos EUA (1-0), e prepara-se para a sua quarta presença em fases finais de grandes competições, após ter participado nos Europeus de 2012 e 2016 e no Mundial'2014.