"Sugerimos o Palácio dos Congressos do Kremlin, e o espaço serviu à FIFA. Estamos a preparar-nos para receber a cerimónia", acrescentou Mutko, citado pela TASS durante um encontro com o primeiro-ministro, Dmitry Medvedev.



O Mundial'2018 terá lugar na Rússia de 14 de junho a 15 de julho do próximo ano em 12 estádios em 11 cidades diferentes, incluindo Moscovo, São Petersburgo, Sochi e Kazan.



O Palácio do Kremlin vai acolher, em dezembro, o sorteio do Mundial'2018, que se disputa na Rússia, revelou esta segunda-feira o vice-primeiro-ministro, e ex-ministro do Desporto, Vitaly Mutko à agência noticiosa russa TASS.O político, que lidera também a União de Futebol da Rússia (RFU), explicou que o sorteio terá lugar no dia 1 de dezembro, depois de a FIFA aprovar a escolha do local, embora o organismo de cúpula do futebol mundial não tenha ainda abordado o tema.

Autor: Lusa