Atualmente em 5.º e penúltimo lugar no Grupo C de apuramento para o Mundial'2018, com apenas três pontos (vitória sobre São Marino, por 4-1) ao fim de quatro jornadas. E se o primeiro lugar é missão impossível, o 2.º - que pode dar acesso ao playoff - está à distância de quatro pontos. Isto num grupo com Alemanha, Irlanda do Norte, Azerbaijão, República Checa e São Marino.





Além de ter orientado a Islândia, Lagerback comandou também as seleções principais da Suécia e a da Nigéria, numa carreira feita quase na totalidade ao serviço das equipas nacionais - começou em 1990, nos sub-21 suecos.