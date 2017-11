Continuar a ler

De fora este jogo está Alderweireld que se encontra a recuperar de uma lesão muscular.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels e Koen Casteels



Defesas: Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Leander Dendoncker, Christian Kabasele, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen e Jan Vertonghen.



Médios: Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Adnan Januzaj, Radja Nainggolan, Youri Tielemans e Axel Witsel.



Avançados: Michy Batshuayi, Laurent Depoitre, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Kevin Mirallas e Divock Origi. Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels e Koen CasteelsDedryck Boyata, Laurent Ciman, Leander Dendoncker, Christian Kabasele, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen e Jan Vertonghen.Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Adnan Januzaj, Radja Nainggolan, Youri Tielemans e Axel Witsel.Michy Batshuayi, Laurent Depoitre, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Kevin Mirallas e Divock Origi. De fora este jogo está Alderweireld que se encontra a recuperar de uma lesão muscular.

Laurent Depoitre está de regresso à seleção belga, tendo em vista os particulares frente ao México (dia 10) e Japão (14).O antigo avançado do FC Porto (atualmente no Huddersfield) regressa à equipa dois anos depois da primeira (e única) internacionalização, que aconteceu durante o apuramento para o Europeu 2016, na qual o jogador marcou um dos golos do encontro frente a Andorra, que acabou 4-1.

Autor: Bruno Dias