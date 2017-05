Leroy Sané vai desfalcar a Alemanha na Taça das Confederações para ser operado ao nariz, anunciou esta terça-feira a Federação Alemã de Futebol.Em declarações ao site do organismo, o extremo do Manchester City revelou que optou por recuperar este verão para estar pronto para a próxima temporada: "Gostava muito de ir à Rússia, mas falei com o meu médico e decidi utilizar esta pausa de verão para recuperar da lesão e começar a nova época sem problemas".Sané representou a Alemanha em apenas 6 jogos e tinha sido escolhido pelo selecionador alemão Joachim Löw para representar a sua seleção na Taça das Confederações, que se inicia a 17 de junho.