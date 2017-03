Continuar a ler

Segundo o organismo, o defesa esquerdo, que também pode jogar mais no centro do terreno, "sofreu um traumatismo", que lhe provocou uma fratura na tíbia da perna esquerda.



O futebolista uruguaio Álvaro Pereira, que já representou o FC Porto, fraturou a tíbia esquerda durante um treino e vai falhar os jogos de apuramento para o Mundial2018, frente ao Brasil e ao Peru.A ausência do antigo jogador portista, que se lesionou durante um treino do seu atual clube, o Cerro Porteño, do Paraguai, foi anunciada esta quinta-feira pela Associação Uruguaia de Futebol

Autor: Lusa