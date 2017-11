O avançado Robert Lewandowski foi dispensada da seleção polaca devido a um problema muscular. O jogador do Bayern Munique vai, assim, falhar os jogos com o Uruguai (sexta-feira) e com o México (dia 13), de preparação para o Mundial'2018."Não é uma lesão muito grave. É um problema que se resolve rapidamente, mas jogar com uma lesão mal curada e com dores arriscava-se a agravar a lesão e a uma paragem de três ou quatro semanas suplementares", adiantou o médico da seleção polaca, Jacek Jaroszewski.