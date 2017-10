Continuar a ler

O lateral, de 33 anos, que alinha nos italianos da Juventus, abordou igualmente o duelo com Cristiano Ronaldo, ainda que ressalvando que a Suíça tem de Jogar contra Ronaldo é sempre um grande desafio."Jogar contra Ronaldo é sempre um grande desafio, mas o importante é que todos nós pensemos em Portugal enquanto equipa. Já joguei duas ou três vezes contra o Cristiano Ronaldo, tive bons e maus resultados, mas amanhã espero superar este desafio", afirmou.Portugal, segundo classificado do Grupo B, com 24 pontos, menos três do que a Suíça, necessita de vencer, esta terça-feira, a formação helvética para conquistar o sétimo apuramento para fases finais de Mundiais, o quinto consecutivo.