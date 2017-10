Privado dos lesionados Álvaro Morata, Andrés Iniesta e Dani Carvajal , Julen Lopetegui deu esta segunda-feira a conhecer os três jogadores escolhidos para colmatar as ausências dos três jogadores dispensados no domingo. São eles Artiz Aduriz (Ath. Bilbao), Alvaro Odriozola (Real Sociedad) e Jonathan Viera (Las Palmas), futebolistas que serão armas para a Roja levar de vencidas a Albânia e Israel, em duelos do Grupo G da zona europeia de apuramento para o Mundial'2018.A Espanha, refira-se, é líder do seu agrupamento, com 22 pontos - mais 3 do que a Itália.

Autor: Fábio Lima