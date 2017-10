"Estamos contentes, satisfeitos e orgulhosos. Vivemos com muita intensidade esta campanha. Só com um enorme espírito de união no grupo é que conseguimos esta qualificação, num grupo complicado. Os jogadores foram excecionais. Cumprimos o grande objetivo", salientou o selecionador espanhol após o triunfo (3-0) sobre a Albânia.



Lopetegui aproveitou a ocasião para voltar a desvalorizar a receção dos adeptos espanhóis a Piqué, novamente assobiado por uma parte do público presente no Estadio José Rico Pérez, em Alicante. "Os adeptos estiveram fenomenais no apoio aos jogadores. Temos de começar a colocar o foco nas coisas positivas do nosso país", referiu o antigo treinador do FC Porto.

Julen Lopetegui deixou o FC Porto pela 'porta pequena', mas depois do insucesso nos dragões o regresso do técnico a Espanha não podia estar a correr melhor. Ao comando de 'La Roja', está a realizar uma fase de apuramento quase perfeita, com oito vitórias e um empate, e no final do encontro que selou o apuramento para o Mundial’2018, destacou a união no balneário.