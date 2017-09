Continuar a ler

O Tribunal Constitucional espanhol suspendeu no início do mês, como medida cautelar, todas as leis regionais aprovadas pelo Parlamento e pelo Governo da Catalunha que davam cobertura legal ao referendo de autodeterminação convocado para 1 de outubro próximo.Os partidos separatistas têm uma maioria de deputados no parlamento regional da Catalunha desde setembro de 2015, o que lhes deu a força necessária, em 2016, para declararem que iriam organizar este ano um referendo sobre a independência, mesmo sem o acordo de Madrid.Os independentistas defendem que cabe apenas aos catalães a decisão sobre a permanência da região em Espanha, enquanto Madrid se apoia na Constituição do país para insistir que a decisão sobre uma eventual divisão do país tem de ser tomada pela totalidade dos espanhóis.O conflito entre Madrid e a região mais rica de Espanha, com um PIB superior ao de Portugal, cerca de 7,5 milhões de habitantes, um terço da área de Portugal, uma língua e culturas próprias, arrasta-se há várias décadas.Julen Lopetegui falava à margem de uma visita ao Estádio José Rico Pérez, em Alicante, onde a Espanha recebe a Albânia a 6 de outubro, a contar para a qualificação para o Mundial'2018, na Rússia. A duas jornadas do final, a Espanha lidera o Grupo G, com 22 pontos, e espera um jogo "duro" com a formação albanesa, terceira com 13 pontos, em que pode confirmar a qualificação direta em caso de vitória.