Questionado sobre os últimos acontecimentos políticos em Espanha, o técnico preferiu não tecer comentários: "Somos desportistas e estamos muito longe da política".

Julen Lopetegui analisou a vitória desta segunda-feira em Israel por 1-0 na última jornada do Grupo G, salientando que a Espanha melhorou no segundo tempo."Na primeira parte não soubemos atacar aquela defesa tão povoada, de uma equipa hipermotivada. Na segunda parte encontrámos respostas. Não era um jogo fácil, por várias circunstâncias. Há que felicitar os jogadores por tudo o que fizeram, mesmo estando já qualificados", resumiu.De resto, em jeito de balanço, o antigo treinador do FC Porto mostrou-se muito satisfeito com a caminhada da sua equipa nesta fase de qualificação, antevendo, no entanto, uma fase final difícil: "Num Mundial há equipas muito boas e de certeza que será um grupo complicadíssimo. Fizemos uma qualificação brilhante, a diferença de golos é fantástica. Agora ser ou não cabeça de série depende de terceiros".

Autor: Luís Miroto Simões