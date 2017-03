Gerard Deulofeu (Milan), Asier Illarramendi (Real Sociedad) e Ander Herrera (Manchester United) são as principais novidades na convocatória de Espanha, numa lista onde Julen Lopetegui continua a não incluir Iker Casillas (FC Porto).Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, chamou 25 jogadores para os dois encontros, elegendo para a baliza David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) e Sergio Rico (Sevilha).A Espanha defronta Israel a 24 de março, em encontro de qualificação para o Mundial'2018, marcado para Gijón, e, quatro dias volvidos, mede forças com a França, em Saint-Denis, num embate de caráter particular.

Autor: Lusa