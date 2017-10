Continuar a ler

Após vencer Cabo Verde por 2-0, o Senegal passou para a liderança do agrupamento, com oito pontos e um jogo em atraso, enquanto os cabo-verdianos ficam em terceiro lugar, com seis pontos, e apenas mais um jogo por disputar. O derradeiro encontro dos tubarões azuis vai ser disputado em novembro, no Burkina Faso, orientado pelo português Paulo Duarte, que também tem seis pontos e tem só essa partida por disputar.A África do Sul ocupa o último lugar do grupo, com quatro pontos e ainda dois jogos por disputar frente aos senegaleses. "A África do Sul tem quatro pontos, se ganhar os dois jogos com Senegal faz 10. Portanto, o nosso sonho acabou e vamos agora tentar outros sonhos porque a vida é assim, vivemos de sonhos. Este acabou, vamos unir o grupo e trabalhar para que o futuro seja melhor", prosseguiu Lúcio Antunes.Questionado se após a derrota e se no fim da qualificação ainda vai continuar no cargo, o técnico não respondeu diretamente, mas garantiu que quer cumprir o seu contrato com a Federação Cabo-verdiana de Futebol.O selecionador destacou ainda o "casamento" entre a seleção e o público cabo-verdiano, lembrando que quando o país começou a qualificação "não havia gente no estádio", que hoje estava praticamente cheio, com cerca de 13 mil adeptos."Fizemos hoje a quinta jornada e vimos um povo unido outra vez. Isso nos deixa satisfeito porque, de facto, o futebol tem magia", afirmou o técnico, que destacou também a "entrega, determinação e abnegação" dos jogadores.Quem também assumiu que acabou o sonho do apuramento para Cabo Verde foi o capitão Marco Soares, de 33 anos, que garantiu que disputava a sua última qualificação para um Mundial."É o fim de um sonho. Custa dizer assim porque era um sonho que eu tinha e gostava de representar Cabo Verde e ver este povo no Mundial", disse o médio cabo-verdiano, visivelmente emocionado na conferência de imprensa, ao lado de Lúcio Antunes.O capitão referiu que os tubarões azuis foram "dados como mortos", mas ainda deram esperanças após as duas vitórias sobre África do Sul, mas com a derrota com o Senegal diz adeus ao sonho de chegar ao Mundial pela primeira vez na sua história.Quanto ao futuro na seleção, Marco Soares não abriu o jogo, dizendo que não vai decidir "nada a quente" e que qualquer decisão que vier a tomar será após falar primeiro com os colegas.