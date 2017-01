Continuar a ler

Recorde-se que o português lançou a candidatura à presidência daquele organismo nas eleições realizadas a 29 de maio de 2015. No entanto, Figo acabaria por desistir da corrida às eleições, cujo resultado preservaria Blatter no cargo, ao bater o príncipe jordano Ali bin Al Hussein, o único candidato que foi até às urnas contra o ex-presidente da FIFA.



O conselho de FIFA aprovou esta terça-feira, por unanimidade, o alargamento da fase final dos Mundiais, a partir de 2026, de 32 para 48 seleções - a primeira edição, que decorreu em 1930, contou apenas com 13 equipas.



As duas próximas edições, ainda com 32 equipas, vão decorrer na Rússia e no Qatar, em 2018 e 2022, respetivamente. Recorde-se que o português lançou a candidatura à presidência daquele organismo nas eleições realizadas a 29 de maio de 2015. No entanto, Figo acabaria por desistir da corrida às eleições, cujo resultado preservaria Blatter no cargo, ao bater o príncipe jordano Ali bin Al Hussein, o único candidato que foi até às urnas contra o ex-presidente da FIFA.O conselho de FIFA aprovou esta terça-feira, por unanimidade, o alargamento da fase final dos Mundiais, a partir de 2026, de 32 para 48 seleções - a primeira edição, que decorreu em 1930, contou apenas com 13 equipas.As duas próximas edições, ainda com 32 equipas, vão decorrer na Rússia e no Qatar, em 2018 e 2022, respetivamente.

O ex-futebolista português Luís Figo, Bola de Ouro em 2000, congratulou-se esta terça-feira com a decisão da FIFA de aumentar o número de seleções participantes nas fases finais dos Mundiais de 32 para 48, a partir da edição de 2026."A FIFA aprovou hoje a expansão do Mundial para 48 equipas. Feliz por ver uma das minhas propostas para a mudança do futebol alcançada", escreveu Figo na sua conta do Facebook.

Autor: Lusa