Os bilhetes para o jogo com a Suíça estão a voar. Segundo a federação, já foram vendidos mais de 50 mil bilhetes e o organismo está confiante que o Estádio da Luz vai estar cheio para o jogo pode ser decisivo para as contas do Grupo B.

Os portugueses estão a responder bem aos pedidos da FPF para o apoio aos campeões da Europa, com os bilhetes a serem vendidos a bom ritmo nos locais habituais.

