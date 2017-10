Continuar a ler

O primeiro compromisso da Argélia será a receção à Nigéria, a 10 de novembro, no fecho da qualificação para o Mundial'2018, numa partida sem qualquer interesse competitivo, pois os nigerianos já garantiram o triunfo no grupo e a consequente presença na fase final da prova, na Rússia. Ainda assim, Madjer assegurou que vai chamar todos os craques.



"Vou escolher os melhores, joguem eles na Argélia ou no estrangeiro", adiantou o técnico de 58 anos, acrescentando que deseja uma equipa de "gladiadores" e que os jogadores afastados pelo seu antecessor irão voltar aos eleitos. "Mahrez, Slimani e Bentaleb tiveram problemas com o anterior selecionador. Mas tudo isso ficou para trás das costas", frisou.



Rabah Madjer apontou ainda que tem metas bem definidas neste regresso ao comando da seleção argelina - é a sua quarta passagem pelo cargo, sendo que a última tinha sido em 2002. "Temos dois objetivos: a qualificação para a CAN'2019 e chegar, pelo menos, às meias-finais", concluiu.

Na sua primeira conferência de imprensa como novo selecionador da Argélia, Rabah Madjer sublinhou a importância de aumentar os níveis de confiança da equipa magrebina, de forma a superar o falhanço na qualificação para o Mundial'2018, que esteve na origem da demissão do espanhol Lucas Alcaraz."A seleção nacional tem um problema psicológico. Os jogadores já não têm moral e é preciso dar-lhes confiança. Os meus adjuntos e eu conhecemos muito bem o futebol, na Argélia e no estrangeiro", lembrou o antigo craque do FC Porto, que está de regresso ao comando da turma argelina, tendo como auxiliares Meziane Ighil, um antigo selecionador, e Djamel Menad, ex-internacional que passou pelo Famalicão e pelo Belenenses.