Sem comandar qualquer equipa desde 2005/06, quando orientou o Al-Rayyan, Rabah Madjer pode ser o treinador escolhido pela Federação Argelina de Futebol (FAF) para assumir o cargo de selecionador nacional, sucedendo ao espanhol Lucas Alcaraz, que foi demitido após o fracasso no apuramento para o Mundial'2018.Segundo o 'Le Buteur', o antigo avançado do FC Porto, de 58 anos, é visto no país como sendo o principal favorito a ser o técnico nacional dos magrebinos, tendo como grande opositor Boualem Charef, antigo técnico do USM El Harrach. Ao que tudo indica, a escolha será feita em breve, de modo a que a Argélia tenha um novo selecionador já para o próximo duelo, diante da Nigéria, de qualificação para o Mundial'2018, a disputar dia 10 de novembro.

Autor: Fábio Lima