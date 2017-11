Continuar a ler

Wilmots agradeceu aos adeptos, jogadores, funcionários e dirigentes e assumiu que todos foram responsáveis pela não qualificação da Costa do Marfim: "Somos todos responsáveis: a federação, os jogadores e o staff técnico".



O treinador de 48 anos assinou um contrato de dois anos em março com a equipa da Costa do Marfim, com a possibilidade de se prolongar por mais dois anos.



A Federação da Costa do Marfim confirmou a saída de Marc Wilmots no seu site oficial.



O selecionador Marc Wilmots e a Federação de Futebol da Costa do Marfim, pela qual alinha Doumbia, anunciaram esta quarta-feira, a rescisão do contrato, "por mútuo acordo", depois de a seleção africana ter falhado o apuramento para o Mundial'2018 "Foi hoje decidido, por mútuo acordo, terminar a minha colaboração com a Federação da Costa do Marfim", escreveu Marc Wilmots no Twitter.

Autor: Lusa