O chefe de Estado contou que foi almoçar com a seleção, "assim de surpresa", quando os reis dos Países Baixos deixaram o Palácio de Belém, por não poder estar mais logo no jogo Portugal-Suíça, marcado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa.



"Não podendo ir logo ao jogo, porque temos o jantar oficial em homenagem a suas majestades, eu encontrei aquele espaço de tempo para estar com a seleção. Não é que seja supersticioso, mas nos momentos cruciais, e este é um momento muito importante, há que estar ao lado da seleção", considerou.



Segundo o Presidente da República, entre os jogadores da seleção nacional "o moral era elevadíssimo, a disposição era ótima". "Pude testemunhar, almoçando com eles, que se alimentaram para o jogo de logo e espero que ele corresponda às expectativas de todos os portugueses, que são expectativas muito altas", acrescentou.

O Presidente da República manifestou-se confiante de que a seleção portuguesa vai estar no Mundial'2018, na Rússia, após ter almoçado com equipa das quinas, "de surpresa", horas antes do jogo frente à Suíça."Vamos ao Mundial na Rússia. Eu já comecei a olhar para o meu calendário, temos de ir ao Mundial da Rússia, à fase final", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no final de uma iniciativa no Museu da Eletricidade, em Lisboa.

Autor: Lusa