De acordo com a mesma fonte, o médio Alan Dazgoev, cuja lesão não foi especificada, pode também estar fora da competição, na qual a seleção russa defronta a portuguesa, em jogo do grupo A.Além de Portugal, campeão europeu, e da Rússia, integram o grupo A as seleções do México e da Nova Zelândia.A formação comandada por Fernando Santos estreia-se perante o México, no dia 18 de junho, em Kazan, e depois defronta a Rússia a 21, em Moscovo, e a Nova Zelândia a 24, em São Petersburgo.A Taça das Confederações, prova que serve de teste para Campeonato do Mundo, vai decorrer em solo russo de 17 de junho a 2 de julho.