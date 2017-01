Continuar a ler

No entanto, a equipa de Manuel da Costa - o antigo internacional sub-21 português joga agora por Marrocos - reagiu de imediato e virou o resultado com golos de Bouhaddouz (14') e Saïss (21'). Na segunda parte, En-Nesyri (72') fechou as contas, permitindo aos marroquinos subir ao 2.º lugar do grupo.



, na 2.ª jornada do Grupo C da CAN'2017, Marrocos ficou mais perto do apuramento para os quartos-de-final - basta-lhe um empate na última jornada, se o Togo não vencer por dois ou mais golos a República Democrática do Congo. Mas, para isso, o francês Hervé Renard, treinador da equipa marroquina, terá de travar a Costa do Marfim, equipa que levou ao título africano em 2015, na última jornada.Depois dos costa-marfinenses terem somado novo empate frente à República Democrática do Congo, os marroquinos - que haviam perdido com os congoleses na ronda inaugural - não falharam frente aos togoleses. Ainda assim, não escaparam a um susto logo a abrir, quando Dossevi colocou os rivais em vantagem logo aos 5'.