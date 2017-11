Continuar a ler

Quanto ao Grupo C, aí sim houve surpresa. A Costa do Marfim atuava em casa, precisava de vencer para se apurar, mas acabou batida no seu próprio reduto por Marrocos (seleção que fechou o apuramento com 12 pontos). O avançado Seydou Doumbia foi titular e atuou os 90 minutos, mas não impediu a festa marroquina, feita com golos de Nabil Dirar (25') e Mehdi Benatia (30').Consulte os resultados e classificações